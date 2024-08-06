مسؤولون إيرانيون: طهران تضغط للحصول على مقاتلات "سوخوي-35" الروسية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 35".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة في إطار استعدادها لحرب محتملة مع إسرائيل.

وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن روسيا بدأت بالفعل تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.

إلى جانب ذلك، ذكرت تقارير إعلامية، أن إيران قد تسلمت منظومات حرب إلكترونية روسية خلال الأيام الماضية.