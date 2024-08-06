حل البرلمان في بنجلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء

بنجلاديش - (أ ش أ)

أعلن مكتب رئيس بنجلاديش ، اليوم الثلاثاء حل البرلمان، وذلك عقب يوم واحد من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها للبلاد على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا الإعلان جاء عقب ساعات من قيام قادة الطلاب المحتجين بتحديد موعد نهائي لحل البرلمان بحلول الساعة الثالثة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي لبنجلاديش، محذرين من اتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يتم الالتزام بهذا الموعد.

وأضافت الشبكة أن قادة الطلاب طالبوا بأن يترأس "محمد يونس" الحائز على جائزة نوبل حكومة لتسيير الأعمال عقب يوم واحد من سيطرة الجيش على السلطة في بنجلاديش.

وكان قائد الجيش في بنجلاديش الجنرال "وقر الزمان" قد حث المواطنين أمس الاثنين على وقف العنف، مشيرا إلى أنه سيعقد محادثات مع رئيس البلاد لتشكيل حكومة مؤقتة، بعد أن أجرى محادثات مع أحزاب المعارضة الرئيسية وأفراد من المجتمع المدني.

وقد شهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة.. علما بأن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

ويشمل النظام الجديد تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة منها أفراد عائلات المقاتلين (الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971) والسيدات والسكان الأصليون، وذوو الإعاقة.