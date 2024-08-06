بعد استقالة الشيخة حسينة.. رئيس بنجلاديش يعلن حل البرلمان

(وكالات)

قالت الرئاسة في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس البنجلاديشي محمد شهاب الدين، قرر حل البرلمان، وذلك بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.

وقدمت الشيخة حسينة، أمس الاثنين، استقالتها إثر احتجاجات واسعة تطالب برحيلها إثر سقوط 300 قتيل خلال التظاهرات المنددة بنظامها.



وغادرت حسينة فور استقالتها على متن مروحية عسكرية إلى الهند، حيث قالت وسائل إعلام هندية إنها تنتظر الحصول على موافقة الحكومة البريطانية عقب تقديمها طلب لجوء سياسي.

واقتحم المتظاهرون مقر إقامة حسينة في ولاية دكا، بينما أعلن الجيش السيطرة على الأمور وبدء مباحثات لتشكيل حكومة مؤقتة.