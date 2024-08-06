اضطراب في حركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي بعد انقطاع الكهرباء لساعات

فرانكفورت - (د ب أ)

انقطعت الكهرباء عن مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا لساعات ليلة الاثنين/الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى تأخير أو إلغاء رحلات في المطار على مدار اليوم.

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار إن الرحلات الجوية من شركتي "ديسكفر إيرلاينز" و"لوفتهانزا" قد تتأثر بتداعيات الانقطاع، من بين شركات أخرى، موصيا المسافرين بالاستفسار مسبقا عن وضع رحلاتهم.

وبحسب المعلومات الحالية، أدى تعطل محول في محطة تحويل فرعية إلى انقطاع التيار الكهربائي. ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 مساء، أي في بداية حظر الطيران الليلي. وقال المتحدث باسم "فرابورت" إن إمدادات الطاقة الطارئة، التي تزود جميع الأنظمة المتعلقة بالسلامة بالكهرباء، اشتغلت فور انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن الأمن في أكبر مطار في ألمانيا لم يتعرض مطلقا لتهديد.

وتأثرت بالانقطاع المنطقة (أ) وجزئيا أيضا المنطقة (ب) في الصالة رقم 1 بالمطار. وتستخدم "لوفتهانزا" على وجه الخصوص هذا القطاع في المطار. وتمت استعادة التيار الكهربائي في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا، قبل استئناف عمليات الطيران المنتظمة في الساعة الخامسة صباحا.

وقال المتحدث باسم "فرابورت" إنه قد تحدث أعطال في أجهزة تسجيل الوصول لدى لوفتهانزا، ما يعني أنه قد يكون هناك اضطرار لنقل بعض الأمتعة يدويا.

وأشار المتحدث إلى أنه مع توقع وصول حوالي 189 ألف مسافر و1242 حركة طيران، فإن يوم الثلاثاء ليس يوما يصل فيه المطار إلى ذروة طاقته، لكن أي اضطرابات بالطبع ستكون غير مواتية، خاصة بالنسبة للمسافرين صباحا في ظل موسم العطلات.