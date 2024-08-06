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BBC

إيران تعلن بدء التحقيقات في حادث اغتيال إسماعيل هنية

10:47 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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(وكالات)

صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء التحقيقات في حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

وأضاف مسعود ستايشي، أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات في وقت لاحق.

وفتح المدعي العام الإيراني، قد فتح تحقيقًا في عملية اغتيال هنية داخل مقر إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مصدرًا قرارات باعتقال كل من يثبت إهماله أو تواطئه مع إسرائيل في عملية الاغتيال.

اغتيال إسماعيل هنية إسماعيل هنية مسعود ستايشي إيران وإسرائيل
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