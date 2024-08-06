إيران تعلن بدء التحقيقات في حادث اغتيال إسماعيل هنية

(وكالات)

صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء التحقيقات في حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.

وأضاف مسعود ستايشي، أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات في وقت لاحق.

وفتح المدعي العام الإيراني، قد فتح تحقيقًا في عملية اغتيال هنية داخل مقر إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مصدرًا قرارات باعتقال كل من يثبت إهماله أو تواطئه مع إسرائيل في عملية الاغتيال.