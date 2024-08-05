فيديو| محتجون في بنجلاديش يحاولون تحطيم تمثال والد رئيسة الوزراء المستقيلة

وكالات

حاول محتجون في بنجلاديش تحطيم تمثال والد رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة، والرئيس الأسبق للبلاد الشيخ مجيب الرحمن في العاصمة دكا.

الثوار في بنغلاديش يهدمون تمثال مؤسس بنغلاديش -ومن خان باكستان حين قرر الانفصال بمساعدة الهند - شيخ مجيب الرحمن pic.twitter.com/Ks2vub1N9K — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) August 4, 2024

واقتحم آلاف المتظاهرين المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش، اليوم الاثنين، بعد مظاهرات شهدت أعمال عنف وشغب.

واستقالت الشيخة حسينة وغادرت البلاد على متن مروحية إلى الهند، اليوم الاثنين، وجاء رحيلها بعد أسابيع من أعمال العنف المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

بنغلاديش🇧🇩🇧🇩



- آلاف يقتحمون المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة

- رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة استقالت من منصبها وتتوجه إلى الهند بمروحية عسكرية pic.twitter.com/n80EGfgRLn — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 5, 2024

والشيخ مجيب الرحمن المعروف شعبيا بالبادئة الشرفية بانغا باندو، سياسي بنغلاديشي شغل مناصب متوالية، إما رئيسا للبلاد أو رئيسا للوزراء، من أبريل 1971 وحتى اغتياله في أغسطس 1975.