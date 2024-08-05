إعلان

BBC

فيديو| محتجون في بنجلاديش يحاولون تحطيم تمثال والد رئيسة الوزراء المستقيلة

05:20 م الإثنين 05 أغسطس 2024

محتجون في بنجلاديش أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

حاول محتجون في بنجلاديش تحطيم تمثال والد رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة، والرئيس الأسبق للبلاد الشيخ مجيب الرحمن في العاصمة دكا.

واقتحم آلاف المتظاهرين المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش، اليوم الاثنين، بعد مظاهرات شهدت أعمال عنف وشغب.

واستقالت الشيخة حسينة وغادرت البلاد على متن مروحية إلى الهند، اليوم الاثنين، وجاء رحيلها بعد أسابيع من أعمال العنف المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

والشيخ مجيب الرحمن المعروف شعبيا بالبادئة الشرفية بانغا باندو، سياسي بنغلاديشي شغل مناصب متوالية، إما رئيسا للبلاد أو رئيسا للوزراء، من أبريل 1971 وحتى اغتياله في أغسطس 1975.

محتجون في بنجلاديش تحطيم تمثال والد رئيسة الوزراء رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش استقالة الشيخة حسينة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وسط توقعات برد انتقامي.. إيران تحذر الطيارين من التحليق في مجالها الجوي

إعلان

إعلان

* لماذا قفز الدولار إلى مستوى قياسي جديد اليوم؟ مصرفيون يجيبون
* بالساعة.. التعليم تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 (بيان رسمي)
* بعد التصريح المثير.. ما هي ساعة يوم القيامة التي أثارت رعب العالم؟