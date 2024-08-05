فيديو| لحظة مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة على متن مروحية من العاصمة دكا

وكالات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة من العاصمة دكا على متن مروحية.

وجاء هذا بعد إعلان قائد الجيش البنغلادشي وقر الزمان، اليوم الاثنين، عزمه تشكيل حكومة انتقالية، بعدما قدمت الشيخة حسينة استقالتها وغادرت العاصمة تحت ضغط احتجاجات عارمة.

بعد اقتحام مقرها الرئيسي.. لحظة مغادرة الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش على متن طائرة عسكرية نحو الهند pic.twitter.com/tICF2nQzTm — NRT عربية (@ArabicNrt) August 5, 2024

واقتحم آلاف المتظاهرين المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش، اليوم الاثنين، بعد مظاهرات شهدت أعمال عنف وشغب.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الشيخة حسينة واجد، توجهت إلى الهند مباشرة عقب استقلالها مروحية عسكرية.