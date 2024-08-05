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فيديو| لحظة مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة على متن مروحية من العاصمة دكا

05:05 م الإثنين 05 أغسطس 2024

الشيخة حسينة

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وكالات

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة من العاصمة دكا على متن مروحية.

وجاء هذا بعد إعلان قائد الجيش البنغلادشي وقر الزمان، اليوم الاثنين، عزمه تشكيل حكومة انتقالية، بعدما قدمت الشيخة حسينة استقالتها وغادرت العاصمة تحت ضغط احتجاجات عارمة.

واقتحم آلاف المتظاهرين المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش، اليوم الاثنين، بعد مظاهرات شهدت أعمال عنف وشغب.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الشيخة حسينة واجد، توجهت إلى الهند مباشرة عقب استقلالها مروحية عسكرية.

الشيخة حسينة مغادرة رئيسة وزراء بنجلاديش بنجلاديش
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