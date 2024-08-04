إيران: لن نتردد في الدفاع عن أمننا

وكالات

قال القائم بأعمال الخارجية الإيرانية على باقري، إننا لن نتردد في الدفاع عن أمننا وسيادتنا لخلق الردع حيال إسرائيل.

وأضاف القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، أن هناك استغراب من صمت الأوروبيين وعدم صدور قرار دولي يدين الاعتداءات الصهيونية في طهران.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت اليوم الأحد، إن إيران أكدت لدبلوماسيين عرب أنها لا تهتم إذا أدى ردها على إسرائيل إلى اندلاع حرب.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل.