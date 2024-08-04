إعلان

BBC

زيلينسكي يعلن تسلّم عدد من طائرات "إف-16" الأمريكية

06:23 م الأحد 04 أغسطس 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع فى إطار عملياتها العسكرية .

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك يوم الثلاثاء الماضي في بيان مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن أن نقل طائرات"إف-16" جارٍ بالفعل، وبالتالي، يمكن استخدام الطائرات هذا الصيف للتصدي للحرب الروسية.

وتتعلق هذه الخطوة بطائرات "إف-16" أمريكية الصنع ستقدمها الدنمارك وهولندا لأوكرانيا.

وكانت هناك مناقشات في العام الماضي حول ما إذا كان من الممكن أن تشارك ألمانيا في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة؛ وكان خبراء نوهوا إلى أن أسطول طائرات تورنادو التابع لسلاح الجو الألماني تقادم وأن تشغيل طائرات يوروفايتر معقد للغاية.

اف 16 أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي طائرات إف-16
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقارير: إيران رفضت دعوات أمريكية لتخفيف ردها على اغتيال هنية

إعلان

إعلان

* مخاوف الركود تدفع البورصة المصرية للهبوط الكبير اليوم.. ماذا يحدث؟
* طقس الساعات المقبلة.. أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق بينها أسوان
* رسمياً.. التعليم تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024