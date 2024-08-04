زيلينسكي يعلن تسلّم عدد من طائرات "إف-16" الأمريكية

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع فى إطار عملياتها العسكرية .

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك يوم الثلاثاء الماضي في بيان مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن أن نقل طائرات"إف-16" جارٍ بالفعل، وبالتالي، يمكن استخدام الطائرات هذا الصيف للتصدي للحرب الروسية.

وتتعلق هذه الخطوة بطائرات "إف-16" أمريكية الصنع ستقدمها الدنمارك وهولندا لأوكرانيا.

وكانت هناك مناقشات في العام الماضي حول ما إذا كان من الممكن أن تشارك ألمانيا في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة؛ وكان خبراء نوهوا إلى أن أسطول طائرات تورنادو التابع لسلاح الجو الألماني تقادم وأن تشغيل طائرات يوروفايتر معقد للغاية.