البيت الأبيض: نحرّك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة

وكالات

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تحاول الاستعداد لأي سيناريو في الشرق الأوسط من خلال تحذير مواطنيها من مغادرة لبنان.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تحرك حاملة طائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط لأسباب دفاعية بحتة، مؤكدا أن الهدف بشكل عام هو خفض التوتر في المنطقة.

وكانت تقارير غربية ذكرت، أن وزارة الدفاع الأمريكية سيّرت ما يقرب من 12 سفينة حربية إلى شواطئ لبنان، كما رست حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" وأسطولها المرافق بالقرب من مضيق هرمز قابلة السواحل الإيرانية؛ استعدادا لصد أي هجوم يستهدف إسرائيل.

كذلك قال وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القوات الأمريكية بالدفاع عن إسرائيل، كما أمر بتعزيز الدفاعات الأرضية في المنطقة تأهبا للهجوم الإيراني الانتقامي.