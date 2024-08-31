إعلان

BBC

مقتل جندي إسرائيلي أثناء مداهمة في جنين

11:40 م السبت 31 أغسطس 2024

مقتل جندي إسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب/ رام الله - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت إن جنديا إسرائيليا لقي حتفه أثناء اشتباكات مع عناصر المقاومة في جنين بالضفة الغربية وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال واجهت عنصرين ينتميان لحركة حماس أثناء مداهمة، وذكر جيش الاحتلال أنهما استشهدا في تبادل لإطلاق النار معهما.

وأكدت وزارة الصحة في رام الله أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرتها باستشهاد الفلسطينيين الاثنين أثناء الاشتباكات.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال تحفظ على الجثتين، وأشارت حركة حماس إلى أن أحدهما من أفراد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي، وبرر جيش الاحتلال العملية بالزيادة الكبيرة في الهجمات على الإسرائيليين، وتعمل العملية على استهداف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ومنع جنود الاحتلال الإسرائيليين موظفي الدفاع المدني الفلسطينيين من جلب المياه للمستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

مقتل جندي إسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي المقاومة جنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير إسرائيلي: إيران تغرق المخيمات الفلسطينية بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن

إعلان

إعلان

أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد
بنسبة 100%..شركات الكهرباء تستعد لإجراءات جديدة بشأن غرامة سرقة التيار - (مستند)
ما دلالة دعوة إثيوبيا إلى الحوار مع مصر بشأن سد النهضة؟.. خبير يكشف
سترفع قدرة التدريس بنسبة 33%.. تعديلات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر.. ومحمد الإتربي رئيسا للبنك الأهلي