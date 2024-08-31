وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية

وكالات

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 31 أغسطس الجاري مع أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق رئيس مجلس إدارة المجلس، وعضوية كل من الدكتور محمد كمال نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والسفراء عزت سعد، وعلي الحفني، وصلاح حليمة، ومحمد حجازي، ومحمد بدر الدين زايد، و أيمن عدلي.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أحمد أبو زيد، أوضح أن وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على اعتزازه ووزارة الخارجية بالعلاقة المتميزة الممتدة على مدار سنوات مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي يعد أحد أهم مراكز الرأي والفكر في مصر التي تسهم في تحقيق الفهم العميق والمتكامل للقضايا الخارجية الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، وتطرح الآراء والتقييمات التي تدعم عملية صنع القرار الخاصة بالسياسة الخارجية.

وأشاد عبد العاطي في هذا الإطار بالخبرات العلمية والعملية لأعضاء المجلس في التخصصات المتنوعة ذات الصلة بالسياسة الخارجية.وأضاف المتحدث الرسمي، بأن عبد العاطي رحب بالدور الهام الذي يقوم به المجلس المصري للشؤون الخارجية في التوقيت الحالي على ضوء تنامي التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة، الأمر الذي يتطلب طرح الأفكار المتنوعة والتقديرات ومقترحات الحلول لتلك الأزمات، مؤكداً دعم وزير الخارجية لما يقدمه هذا المنبر من أفكار ومبادرات بناءة تسهم في تعميق وعي الرأي العام بقضايا السياسة الخارجية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادلا للرؤي والتقييمات إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية الهامة، حيث استمع أعضاء مجلس إدارة المجلس لإحاطة متكاملة من السيد وزير الخارجية لرؤية مصر لتطورات أزمة قطاع غزة، والتصعيد الإقليمي، وأمن البحر الأحمر، والأزمة السودانية، والعلاقات المصرية الإفريقية، والوضع في القرن الإفريقي، وعلاقات مصر مع شركائها الدوليين.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وضمان عدم اتساع رقعة الصراع، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن عبد العاطي حرص على الاستماع إلى الأنشطة والفعاليات والندوات التي ينظمها المجلس، حيث أعرب عن تقديره لما يقوم به المجلس المصري للشؤون الخارجية من جهود وأنشطة تسهم في إطلاع الرأي العام المصري بقضايا السياسة الخارجية التي تهم مصر.