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كمين جنين.. مشاهد توثق سقوط قتيل وإصابات خطيرة من جنود الاحتلال

01:40 م السبت 31 أغسطس 2024

جنود الاحتلال

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وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة 16 جندي إسرائيلي في مواجهات بجنين بينهم 5 بإصابات خطيرة ونقلهم لمستشفيين بتل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، دخلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى مبنى، ليتبين فيما بعد أنه كان كمينًا محكمًا من قبل المقاومة. تم رشق القوة بوابل من الرصاص، ما أدى لسقوط قتيل وإصابات بينهم خطيرة.

وأفادت تقارير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي المهاجمة هناك.

في الأثناء ظهرت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي تحلق على علو منخفض في سماء مخيم جنين.

ووثقت فيديوهات من داخل مخيم جنين مشاهد لجنود إسرائيليين وهم ينقلون زملائهم المصابين بعد وقوعهم بكمين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

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