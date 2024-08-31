كمين جنين.. مشاهد توثق سقوط قتيل وإصابات خطيرة من جنود الاحتلال

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة 16 جندي إسرائيلي في مواجهات بجنين بينهم 5 بإصابات خطيرة ونقلهم لمستشفيين بتل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة.

المعارك تشتد في مخيم جنين.



دخلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى مبنى، ليتبين فيما بعد أنه كان كمينًا محكمًا من قبل المقاومة. تم رشق القوة بوابل من الرصاص، وفي تعبير أدق تم "تخزيقهم".



الحديث يدور عن قتلى وجرحى بين الجنود، وشوهدت عملية إجلائهم من المكان.



في أحد الفيديوهات،… pic.twitter.com/A9rUKkWXwf — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 31, 2024

وحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، دخلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى مبنى، ليتبين فيما بعد أنه كان كمينًا محكمًا من قبل المقاومة. تم رشق القوة بوابل من الرصاص، ما أدى لسقوط قتيل وإصابات بينهم خطيرة.

وأفادت تقارير، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث وقعت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح، فيما سمعت أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني صعب بمخيم جنين في الضفة الغربية في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور لنقل إصابات لحقت بقوات الجيش الإسرائيلي المهاجمة هناك.

من اخلاء الجنود المصابين بين ازقة جنين.



بعد كمين للمقاومة pic.twitter.com/YSXorvfkap — Hanzala (@Hanzpal2) August 31, 2024

في الأثناء ظهرت مروحيات إسرائيلية من طراز أباتشي تحلق على علو منخفض في سماء مخيم جنين.

ووثقت فيديوهات من داخل مخيم جنين مشاهد لجنود إسرائيليين وهم ينقلون زملائهم المصابين بعد وقوعهم بكمين.

#فيديو

مشاهد توثق نقل جنود قتلى من حي الدمج في جنين، بعد وقوعهم بكمين محكم pic.twitter.com/hqDMPBCeDG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 31, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت، اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.