وزيرة الداخلية الألمانية عن الترحيل لأفغانستان: "أمننا مهم"

برلين/لايبتسيج- (د ب أ)

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن بلادها قامت بترحيل 28 مجرما أفغانيا إلى أفغانستان صباح اليوم الجمعة.

وكتبت فيزر على منصة "إكس": "أمننا مهم، وسيادة القانون لدينا فعالة".

وأعربت فيزر عن شكرها للشرطة الاتحادية والولايات على تعاونها الوثيق.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن السلطات في ألمانيا قامت بترحيل مواطنين أفغان إلى بلدهم الأصلي صباح اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

وفي أغسطس، 2021 استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مرة أخرى.

وبحسب هيبشترايت، فإن العملية تتعلق بترحيل مجرمين أفغان مدانين وليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا وصدر بحقهم أوامر ترحيل.

وذكر هيبشترايت أن الحكومة الألمانية بذلت جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لضمان إمكانية استئناف عمليات الترحيل في مثل هذه الحالات ودعمت الولايات المعنية بهذا الشأن.