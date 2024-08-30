الحكومة الألمانية تؤكد إقلاع طائرة ترحيل إلى أفغانستان

برلين/لايبتسيج- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن السلطات في ألمانيا قامت بترحيل مواطنين أفغان إلى بلدهم الأصلي صباح اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

وفي أغسطس،2021 استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مرة أخرى.

وبحسب هيبشترايت، فإن العملية تتعلق بترحيل مجرمين أفغان مدانين وليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا وصدر بحقهم أوامر ترحيل. وذكر هيبشترايت أن الحكومة الألمانية بذلت جهودا كبيرة في الأشهر الأخيرة لضمان إمكانية استئناف عمليات الترحيل في مثل هذه الحالات ودعمت الولايات المعنية بهذا الشأن.

وقال هيبشترايت: "في ضوء الظروف الصعبة المعروفة، طلبت ألمانيا من شركاء إقليميين محوريين الدعم من أجل جعل عملية الترحيل ممكنة... الحكومة الألمانية ممتنة للغاية لهذا الدعم".

وأكد المتحدث أن الحكومة الألمانية تلتزم بتنفيذ مثل هذه العمليات، مؤكدا أن المصالح الأمنية لألمانيا تفوق مصالح حماية المجرمين والأشخاص الخطرين.

وأقلعت طائرة الترحيل إلى أفغانستان من مطار لايبتسيج/هاله الألماني صباح اليوم الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا الألمانية.

وأكد مسؤولون معلومات أوردتها أولا مجلة "دير شبيجل"، والتي تفيد بأن طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية القطرية أقلعت من لايبتسيج باتجاه كابول في الساعة 56 ,6 صباح اليوم الجمعة.

ويوجد 28 مجرما أفغانيا على متن الطائرة من طراز بوينج 787، والذين تم إحضارهم إلى لايبتسيج من ولايات مختلفة. وقد نظمت حملة الترحيل وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية.