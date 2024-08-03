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مصر تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

05:19 م السبت 03 أغسطس 2024

وزارة الخارجية والهجرة

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وكالات

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم 3 أغسطس الجارى، التفجير الإرهابي الذي استهدف فندق شهير في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المروع، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود دولة الصومال الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وزارة الخارجية والهجرة مصر مقديشو استهدف فندق الصومال مكافحة الإرهاب
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