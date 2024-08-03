غارات إسرائيلية على منطقة ريف القصير السورية الحدودية (فيديو)

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات صباح اليوم السبت، على منطقة ريف القصير السورية الحدودية قبالة قضاء الهرمل شمال شرق لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الغارات التي استهدفت مطار الضبعة في القصير في ريف حمص.

غارة أسرائيلية استهدفت مطار الضبعة في القصير في ريف حمص

الحرب بدأت منذ ايام من طرف واحد فقط

اما محور المقاومة شغلته الظاهر بس يمتص الصدمات

بس كون لا يلح بالامتصاص#لا_يا_هتلية pic.twitter.com/DQ0NuAePw0 — راض العرضحالجي3 (@DrRadhy3) August 2, 2024

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء إن الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافا لميليشيا حزب الله يوم الجمعة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.

وشوهدت انفجارات وتصاعد أعمدة دخان من قرية المعرية في ريف القصير الخاضعة لسيطرة حزب الله أيضا بريف حمص.