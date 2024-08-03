غارات إسرائيلية على منطقة ريف القصير السورية الحدودية (فيديو)
وكالات
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات صباح اليوم السبت، على منطقة ريف القصير السورية الحدودية قبالة قضاء الهرمل شمال شرق لبنان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الغارات التي استهدفت مطار الضبعة في القصير في ريف حمص.
غارة أسرائيلية استهدفت مطار الضبعة في القصير في ريف حمص— راض العرضحالجي3 (@DrRadhy3) August 2, 2024
الحرب بدأت منذ ايام من طرف واحد فقط
اما محور المقاومة شغلته الظاهر بس يمتص الصدمات
بس كون لا يلح بالامتصاص#لا_يا_هتلية pic.twitter.com/DQ0NuAePw0
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء إن الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافا لميليشيا حزب الله يوم الجمعة في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وشوهدت انفجارات وتصاعد أعمدة دخان من قرية المعرية في ريف القصير الخاضعة لسيطرة حزب الله أيضا بريف حمص.
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