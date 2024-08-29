قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي الناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس، أطراف بلدتي الناقورة و طيرحرفا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله اللبناني.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت مرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة الفلسطينيين بالقطاع.