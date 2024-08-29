إعلان

BBC

جيش الاحتلال: الإرهاب اليهودي يتسبب في ضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية

05:29 م الخميس 29 أغسطس 2024

جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال موقع "واللا" العبري نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الإرهاب اليهودي يتسبب في ضرر بالغ للأمن بالضفة الغربية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن مسؤولين بارزين في المستوطنات يرفضون التصدي لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جنديين بجروح خلال العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، لافتا إلى أن قواته اغتالت 12 فلسطينيا واعتقلت أكثر من 10 آخرين في جنين وطولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إنها استهدفت قوة مشاة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محور الصناعية وحققت إصابات.

جيش الاحتلال الإرهاب اليهودي الضفة الغربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت يقر خطة لتشديد الإجراءات في المستوطنات

إعلان

إعلان

* إقرار غرامات على التأخير في سداد فاتورة الكهرباء تصل لـ 7% - مستند
* بتقنية الواقع المعزز| التقِ مع أطفال غزة النازحين إلى مصر