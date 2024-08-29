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ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

07:06 ص الخميس 29 أغسطس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله-( د ب أ):

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليتها المتواصلة في شمال الضفة الغربية منذ أمس الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا تلك العملية إلى 12 شهيدا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسظينية (وفا).

وأفادت وزارة الصحة الفسطينية باستشهاد الشاب فراس بسام علاقمة، 35 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بدء عملية موسعة في عدد من مدن ومناطق شمال الضفة شملت جنين وطوباس وطولكرم، وأسفرت كذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 شمال الضفة استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
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