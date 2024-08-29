فصائل عراقية تستهدف محطة كهرباء إسرائيلية بطائرات مسيرة في حيفا



وكالات

أعلنت فصائل عراقية، مساء اليوم، أنها استهدفت محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في مدينة حيفا بإسرائيل، مستخدمة طائرات مسيرة. جاء ذلك في بيان عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، حيث أكدت الفصائل أن الهجوم يأتي في إطار تصعيدها للرد على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

وأشارت القناة إلى أن هذا الهجوم يعد خطوة تصعيدية جديدة من قبل الفصائل العراقية ضد إسرائيل، مما يثير المخاوف من تداعياته على استقرار المنطقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.