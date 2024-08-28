هولندا.. تعطّل مطار ووكالات عسكرية بسبب عطل في مركز بيانات بوزارة الدفاع

أمستردام - (د ب أ)

أدى عطل في مركز بيانات تابع لوزارة الدفاع الهولندية، اليوم الأربعاء، إلى إصابة ثاني أكبر مطار في البلاد بالشلل، وأيضا العديد من الوكالات العامة لعدة ساعات، بما في ذلك خفر السواحل والهيئة المسؤولة عن حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" أن وزارة العدل والعديد من البلديات تضررت أيضا.

وتستخدم هذه المؤسسات شبكة وزارة الدفاع، لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، لكن طبقا للمركز الوطني للأمن السيبراني، فإن السلامة العامة في هولندا لم تتعرض لخطر.

وجرى استئناف حركة الطيران في مطار "آيندهوفن" الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

ولا تقوم مصادر حكومية حاليا بتقييم المشكلة على أنها جزء من هجوم سيبراني، بحسب وكالة الأنباء الهولندية، وثمة جهود مكثفة لإصلاح الضرر.

وواجه آلاف المسافرين في مطار "آيندهوفن" إلغاء رحلاتهم، وحاولت شركات الطيران وشركات السياحة نقل المسافرين بحافلات إلى مطارات أخرى مثل دوسلدورف في ألمانيا وبروكسل وتنظيم رحلات بديلة لهم.

ولم تحدث أي أعطال في مطار سخيبول بالعاصمة أمستردام، وهو أكبر مطارات البلاد.

وفي منتصف يوليو، أثّرت التداعيات الناجمة عن تحديث برنامج معيب خاص بنظام أمن تكنولوجيا المعلومات، لدى شركة "كراود سترايك"، ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، على هولندا، والعديد من الأماكن الأخرى على مستوى العالم.

وتسببت مشكلة التحديث في إلغاء رحلات جوية وجراحات في العديد من الدول، ولم يتمكن العديد من عملاء البنوك من سحب أموال من ماكينات الصراف الآلى.