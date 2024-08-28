إعلان

BBC

الكرملين: هناك أدلة واضحة على أن أوكرانيا حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية

06:34 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

الكرملين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو - (د ب أ)

اتهم الكرملين مجددا أوكرانيا بأنها مسؤولة عن شن هجمات على محطة كورسك للطاقة النووية الواقعة غربي روسيا.

وجاء هذا الاتهام بعد يوم من زيارة رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمحطة وتحذيره من وجود خطر "بالغ" لوقوع حادث نووي هناك.

وأشار جروسي إلى أن المحطة تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، برغم ادعاءات روسيا بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة المحطة بطائرات مسيرة خلال توغلها الواسع عبر الحدود داخل الأراضي الروسية.

وقال جروسي خلال زيارته إنه تم إبلاغه من جانب روسيا بشأن وقوع ما يُشتبه أنها هجمات بطائرات مسيرة، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل أو يلقي بالمسؤولية على أي جهة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى أن جروسي لم يكن صريحا تماما.

وقال بيسكوف إن "جروسي شاهد الأدلة على الهجمات بطائرات مسيرة على المحطة، وقام بتقييم التهديد الذي ربما شكلته هذه الهجمات، فضلاً عن تهديد محتمل مازال قائما".

وأضاف بيسكوف أن "وكالة الطاقة الذرية تقول، لأسباب مفهومة، إنها غير مخولة بتسمية مرتكب الهجمات، لكن في هذه الحالة فإن الأمر واضح للغاية بحيث لا يوجد شك في ذلك".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف قوله "إن جرم الجانب الأوكراني في تصعيد الخطر النووي واضح للغاية".

الكرملين أوكرانيا محطة كورسك النووية حادث نووي القوات الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اجتماع أمريكي صيني يمهد الطريق لمحادثات رئيسي الدولتين في "المستقبل القريب"

إعلان

إعلان

تكلفتها 225 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير اللوحات المعدنية للسيارات - مستند
أمطار خفيفة وغيوم على القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
التعليم تكشف حقيقة إرجاء تعديلات المواد الدراسية للعام الدراسي 2025-2026
بيان حكومي ينفي ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في مصر