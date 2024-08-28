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الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر التجول على الحي الشرقي من جنين

03:29 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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فلسطين - (أ ش أ)

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، حظرا للتجول على الحي الشرقي من مدينة جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في الحي الشرقي من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم".
وفي غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.
وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلت الشابين أسامة عابد ومصطفى صلاح، كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام القرية أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام.
وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس.. وقال مدير نادي الأسير بطوباس كمال بني عودة "إن الاحتلال اعتقل المواطن رائد فيصل صبح، ونجله فيصل، بعد مداهمة منزله في المخيم".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مخيم الفارعة منذ منتصف الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
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