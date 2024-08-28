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مصرع 245 شخصا جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان

12:51 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

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باكستان - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان مصرع 245 شخصا وإصابة 446 آخرين خلال الفترة من 21 يوليو الماضي حتى 27 أغسطس الجاري، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على جميع أرجاء البلاد.

ونقلت قناة (سما تي في) الباكستانية اليوم الأربعاء عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن من بين القتلى 121 طفلا و48 سيدة"، مشيرة إلى تسجيل أكبر حصيلة من الوفيات في إقليم "البنجاب" والتي كانت 92 حالة وفاة يليه إقليم "خيبر بختونخنوا".

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات والأمطار تسببت في إلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية، حيث تدمرت آلاف المنازل والمدارس والجسور، فضلا عن نفوق المئات من رؤوس الماشية.

وتواصل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان تقييم حجم الأضرار والتنسيق مع السلطات الإقليمية من أجل مساعدة المتضررين من الفيضانات.

هذا المحتوى من

Asha
باكستان الفيضانات
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