حركة الجهاد تطالب بتحرك دولي لوقف "المجازر" الإسرائيلية في شمال الضفة

وكالات

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا شاملًا على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات الاحتلال لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه العمليات العسكرية المكثفة إلى نقل الصراع إلى الضفة الغربية بعد التصعيد الأخير في المنطقة. ودعت حركة الجهاد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"المجازر والانتهاكات" التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالبة بتدخل دولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين.