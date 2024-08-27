ترامب: اتفقت مع الديمقراطيين على مناظرة هاريس يوم 10 سبتمبر

وكالات

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن إجراء مناظرة مع نائبة الرئيس جو بايدن، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ستبث على شبكة "إيه بي سي" في 10 سبتمبر.

وأشار ترامب إلى أنه لا يجوز لأي من المرشحَيْن إحضار ملاحظات أو أوراق إلى المناظرة، موضحا أنه حصل على تأكيدات من شبكة "إيه بي سي" بأن المناظرة مع هاريس ستكون "عادلة ومنصفة.

وفي منتصف أغسطس الجاري، قال ترامب، إنه سيهزم هاريس في المناظرة المقبلة، مشيرا إلى أن الديمقراطيين قد يدفعون بمرشح ثالث، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه في المقدمة في استطلاعات الرأي رغم ما تفعله وسائل الإعلام المزيفة.