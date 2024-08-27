الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مخاطر تواجه مفاعل كورسك الروسية

موسكو - (د ب أ)

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من مخاطر تواجه المفاعل النووي الروسي في كورسك، بمنطقة قريبة من قتال شديد نشب عندما شنت القوات الأوكرانية هجوما مفاجئا داخل المنطقة الروسية قبل ثلاثة أسابيع.

وأشار جروسي في بيان نشره التلفزيون الروسي الرسمي بعد زيارته للمنشأة اليوم الثلاثاء، إلى أن محطة الطاقة الواقعة قرب بلدة كورتشاتوف هي موقع نووي قيد التشغيل.

ووفقا لترجمة روسية، أضاف جروسي "ويمكن أن تسفر الهجمات عن نتائج خطيرة"، وحذر من أن القتال في المنطقة يسبب مخاوف شديدة.

وحذر جروسي من خطر وقوع حادث نووي في حالة القتال المباشر في محطة الطاقة النووية، يشار إلى أن المفاعلات ليس لها غطاء حماية، مما يجعلها عرضة بصورة خاصة للضرر في حالة وقوع هجوم بطائرة مسيرة أو التعرض لنيران المدفعية.

وأضاف جروسي أن العمليات جارية هناك بصورة عادية تقريبا حتى الآن، وزار جروسي أهم المباني بما في ذلك المفاعل وقاعة الماكينات ووحدة التحكم ومنشأة خزان الوقود المستخدم.

وطالب جروسي مجددا بضرورة مراعاة قواعد الأمن النووي، وشدد على أن محطات الطاقة النووية لا يجب أن يتم استخدامها كأهداف خلال الحروب.

وذكر جروسي أنه سيسافر إلى كييف للحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسيبحث الجانبان الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية، ومنشآت نووية أخرى في البلاد، ويتم نشر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم الأسبوع الماضي أوكرانيا، بمحاولة شن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية، دون أن يقدم أدلة على ذلك.