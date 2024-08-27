الزيارة الأولى منذ توليه منصبه.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يزور تعز

صنعاء - (د ب أ)

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة تعز في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وقال مصدر محلي مسؤول في تصريح اليوم إن العليمي وصل إلى مدينة التربة برفقة عضوي المجلس الرئاسي عبدالله العليمي وعثمان مجلي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين من قوات التحالف الداعم للشرعية الذي تقوده الرياض.

ولاقت زيارة العليمي ترحيبا واستقبالا شعبيا كبيرا.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس يمني إلى المدينة منذ أكثر من 15 عامًا.

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه محافظة تعز، ظروفاً أمنية وإنسانية صعبة جراء الحرب التي تشهدها البلاد، والحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين منذ عام 2015.