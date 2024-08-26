جمهورية أفريقيا الوسطى: اللاجئون يعانون في مخيم مبيلا بسبب موسم الأمطار

إفريقيا الوسطى - (أ ش أ)

أفادت السلطات المحلية في بانجي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بأنها تعكف حاليا علي تنفيذ مشروع لإعادة توطين اللاجئين المستوطنين في مخيم مبيلا خلال موسم الأمطار.

ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية عن الشيخ موسيت ممثل المنظمة الدولية للهجرة: "إن مبيلا موقع يضم أكثر من 400 أسرة. ويأتي معظم المشردين داخليا الموجودين هنا من أماكن بعيدة. وقد قرر مجلس المدينة منح هذه الارض بالكامل للنازحين.وسنقوم ببناء 389 منزلا ليستقر بها هؤلاء النازحون.."

وأضاف كما يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الفاعلة الإنمائية بتقديم العون اللازم للمشردين من خلال أنشطة إعادة الدمج الاجتماعي مثل الزراعة والثروة الحيوانية.

وكان الصراع المسلح المستمر خلال السنوات العشر الأخيرة قد أجبر آلاف الأشخاص على اللجوء إلى المخيمات وأبرزها "مبيلا" الذى لا يزال يستضيف حوالي 2000 شخص يعانون حاليا بسبب موسم الأمطار.

يذكر أن توقعات الطقس للأيام المقبلة سيئة. ويخشي النازحون من انتشار الأمراض مثل الإسهال والكوليرا والملاريا .