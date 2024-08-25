استشهاد فلسطيني يشتبه في تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية

تل أبيب/رام الله - (د ب أ)

استشهد فلسطيني يُشتبه في تورطه بهجوم دهس بشاحنة في الضفة الغربية، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون عسكريون إن الهجوم وقع بالقرب من مستوطنة أرئيل الإسرائيلية، وأفادت خدمات الطوارئ بأن شخصا أصيب عندما حاولت السيارة دهس أشخاص.

وكان بالسيارة راكبان، وتم نشر عدد كبير من الجنود في مكان الحادث، حسبما أفاد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون.

وشهدت الأوضاع في الضفة الغربية تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في رام الله أن 615 فلسطينيا استشهدوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو الاشتباكات أو الهجمات الخاصة بهم في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.

وتزايدت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين خلال هذه الفترة.