إعلان

BBC

مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يدعو لوقف إطلاق النار والامتناع عن التصعيد

12:22 م الأحد 25 أغسطس 2024

هجمات حزب الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

لبنان - (أ ش أ)

دعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذلك على خلفية التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق.

وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان أوردته الوكالة اللبنانية اليوم الأحد، أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما، وسيتم مواصلة الاتصالات لحض الجميع بقوة على خفض التصعيد.

هجمات حزب الله المنسق الخاص للأمم المتحدة وقف إطلاق النار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مالاوي تبدأ إجراءات فحص للكشف عن جدري القرود في جميع منافذ دخول البلاد

إعلان

إعلان

* بعد تغيير المسمى الوظيفي.. هل سيتم تسكين المعلم على تخصصه الأصلي؟
* أمطار رعدية والحرارة تصل لـ 42.. توقعات حالة الطقس اليوم
* بعد مدها 24 ساعة.. آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024