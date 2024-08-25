مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يدعو لوقف إطلاق النار والامتناع عن التصعيد

لبنان - (أ ش أ)

دعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذلك على خلفية التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق.

وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان أوردته الوكالة اللبنانية اليوم الأحد، أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما، وسيتم مواصلة الاتصالات لحض الجميع بقوة على خفض التصعيد.