شرطة شيكاغو تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في الليلة الثانية من مؤتمر الحزب الديمقراطي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الأمريكية عددا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الليلة الماضية بعد اشتباكهم مع الشرطة خلال احتجاج بدأ خارج القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو وامتد إلى الشوارع المحيطة في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن المواجهات العنيفة بدأت مع الشرطة بعد دقائق من المظاهرة، بعد أن هاجم بعض المتظاهرين - الذين كان العديد منهم يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة - صفا من الشرطة كان قد منع المجموعة من التقدم في المسيرة.

وأشار فرع شيكاغو لنقابة المحامين الوطنية، الذي قدم مراقبين قانونيين لاحتجاجات الليلة الماضية، أن 72 شخصا على الأقل تم اعتقالهم.

وحاصر مئات من ضباط شرطة شيكاغو مرتدين معدات مكافحة الشغب ودروع الوجه والهراوات المجموعة في محاولة لإجبار المحتجين على التفرق.

لكن المتظاهرين لم يتفرقوا، بل عقدوا مواجهة مع الشرطة، كما شوهد المتظاهرون وهم يضربون الشرطة بلافتات خشبية.