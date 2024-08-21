سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

وقال ساندرز - خلال كلمته أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه يجب إنهاء هذه الحرب المروعة في غزة وإعادة الرهائن وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس (الثلاثاء) أنه يعمل بدون كلل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة فورا وإيصال المساعدات إلى القطاع وإعادة الرهائن، معتبرا أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني غير مقبولة.