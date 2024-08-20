متحدث الخارجية الأمريكية يعلق على مفاوضات صفقة الهدنة في غزة



كتب- حسن مرسي:

قال صامويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحرب الحالية تدور بين حركة حماس وإسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ومصر وقطر والمجتمع الدولي يعملون جاهدين لإنهاء هذه الحرب.

وأوضح وربيرج في مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حاجة ملحة لقبول كل من حماس وإسرائيل للاتفاقيات اللازمة لتحقيق السلام.

وشدد على أهمية انتقال الصراع إلى الغرف المغلقة والمفاوضات، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على التواصل مع إسرائيل للضغط نحو الموافقة على إجراء المفاوضات ووقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن التركيز يجب أن يكون على الجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى ضرورة أن تقبل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو بالاتفاق، شريطة أن توافق حماس أيضاً وتوقف القتال.

كما أكد ويريبرج أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لديه رغبة قوية في استكمال المفاوضات حتى الوصول إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي.