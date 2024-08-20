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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جنوب إفريقيا

09:06 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية

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وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بـ"رونالد لامولا" وزير خارجية جنوب إفريقيا، حيث نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه السيد "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، مثمناً العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين تناولا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

واستعرض الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية الهامة ذات الصلة بالقارة الإفريقية وسبل تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا في إطار عضوية البلدين في تجمع البريكس، وكذا في إطار اجتماعات مجموعة العشرين والرئاسة المرتقبة لجنوب إفريقيا للمجموعة العام المُقبل ومشاركة مصر كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال السنوات الماضية.

الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي سيريل رامافوزا جنوب إفريقيا
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