إعلان

BBC

مسؤولون أمنيون: المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق

05:33 م الثلاثاء 20 أغسطس 2024

عائلات الأسرى أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

ونقل موقع والا العبري، عن رئيس وزراء الاحتلال قوله، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.

عائلات الأسرى الأسرى سيعودون موتى طوفان الأسقصى المقاومة في قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره "زمن العار المظلم"

إعلان

إعلان

* بعد هيكلة الثانوية العامة.. المواد غير المضافة للمجموع لكل الشعب
* تراجع كبير في ودائع العرب قصيرة الأجل بمصر.. والمركزي يكشف السبب