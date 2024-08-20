مسؤولون أمنيون: المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

ونقل موقع والا العبري، عن رئيس وزراء الاحتلال قوله، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.