إعلان

BBC

إيران: عازمون على اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمننا القومي

11:18 ص الجمعة 02 أغسطس 2024

علي باقري كني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عزم بلاده اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

جاء ذلك في رسائل وجّهها الوزير إلى مسؤولين وجهات دولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب الوكالة، فقد بعث باقري رسائل بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي (سيراليون)، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه".

ووفق المصدر ذاته، فإن باقري طالب في رسائله بـ "التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني (إسرائيل) في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية".

علي باقري كني وزير الخارجية الإيراني إسماعيل هنية طهران الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو عمليات نشر عسكري أمريكي لدعم إسرائيل

إعلان

إعلان

سعر الذهب اليوم الجمعة ينخفض مع بداية التعاملات
حركة تنقلات الجيزة.. من هم مديرو الإدارات النوعية الجدد؟ (أسماء ومناصب)