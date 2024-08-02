إيران: عازمون على اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمننا القومي

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عزم بلاده اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

جاء ذلك في رسائل وجّهها الوزير إلى مسؤولين وجهات دولية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب الوكالة، فقد بعث باقري رسائل بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي (سيراليون)، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه".

ووفق المصدر ذاته، فإن باقري طالب في رسائله بـ "التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني (إسرائيل) في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية".