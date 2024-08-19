العربية: مصر ترفض مقترحات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح

وكالات

قالت مصادر مصرية لقناة العربية: إن إرسال قوات أجنبية إلى غزة لن يحدث وأمر غير قابل للنقاش.

وأكدت مصادر أخرى لقناة العربية، أن مصر رفضت مقترحات إسرائيلية للبقاء في محور فيلادلفيا ولو بعدد قليل.

وشددت المصادر على أن مصر تتمسك بتسليم معبر رفح للفلسطينيين، لافتة إلى أن مصر أكدت لوفد التفاوض الإسرائيلي رفضها أي رقابة لتل أبيب على محور فيلادلفيا.

وأوضحت المصادر أنه حتى الآن لا تزال الخلافات بين مصر وإسرائيل قائمة بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا.