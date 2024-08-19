شركة الطيران الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى منطقة الأزمات في الشرق الأوسط

فرانكفورت - (د ب أ)

مددت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى منطقة الأزمات في الشرق الأوسط لمدة خمسة أيام أخرى.

وأعلنت الشركة في فرانكفورت، أن جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل ستظل معلقة حتى الاثنين القادم 26 أغسطس.

وعلاوة على ذلك، لن تستخدم شركات المجموعة المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى ذلك الحين.

وكانت فترة التعليق السابقة محددة حتى بعد غد الأربعاء 21 أغسطس.

ويأتي القرار على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران، والتي تثير مخاوف من نشوب حرب في المنطقة، بصورة تتجاوز نطاق قطاع غزة.

وتقدم لوفتهانزا إمكانية الإلغاء مجانا للمسافرين الذين يحملون تذاكر حتى يوم 31 أغسطس. وينطبق قرار تعليق الرحلات على جميع شركات الطيران في المجموعة وعلى طائرات الشحن والركاب على حد سواء.

وإلى جانب شركة الطيران الأساسية "لوفتهانزا"، تضم المجموعة أيضا "سويس" و"أوستريان" و"بروسلز" و"يورو وينجز".