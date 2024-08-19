رئيس الجزائر: لو فتحوا الحدود جيشنا مستعد لبناء مستشفيات في غزة.. ومغردون يردون بخطاب لمبارك

وكالات

في خطاب انتخابي، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده مستعدة لبناء ثلاثة مستشفيات في غزة، في حال إعادة فتح الحدود البرية بين مصر والقطاع. فيما أثار خطابه تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بين إشادة وانتقاد.

وأضاف الرئيس الجزائري، في تجمع شعبي لأنصاره: "لدينا ما نقوم به والجيش جاهز بمجرد ما يتم فتح الحدود (معبر رفح)، سنقوم ببناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما".

وأشار إلى أن بلاده مستعدة كذلك لإرسال المئات من الأطباء إلى غزة، والمساعدة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وأثارت تصريحاته تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض مزايدة على مصر رغم موقفها من القضية الفلسطينية عامة ومحاولاتها الوساطة منذ بداية الحرب لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورد مغردون على تصريح تبون بتصريحات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في خطاب عام 1991، تحدث خلاله عن دولة طالبت السماح لـ 5 ملايين إنسان بالتوجه لتحرير القدس.

- الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" خرج اليوم قبل قليل ليزايد علينا ويقول ان #مصر 🇪🇬منعت الجزائر من التدخل العسكري في #غزة، وان الجيش الجزائري جاهز للتدخل الفوري لو الحدود بين مصر وغزه انفتحت ..



ودا كان رد الرئيس "محمد حسني مبارك" علي النغمه الكدابة دي من زمان ..



- عاوز اقوله… pic.twitter.com/Wc3TptPrjQ — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) August 18, 2024

وفي خطابه الانتخابي، قال الرئيس الجزائري: "سبق وقلتها، فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا نحن، ربما البعض ينسى ويقول: هذا التلاحم بين فلسطين والجزائر بلا معنى في ظل البعد... لسنا بعيدين، البعد فقط في المسافة لكن القلوب عند بعضها".