عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

فلسطين - (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.