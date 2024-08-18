سبب مجهول وأشلاء متناثرة.. اللحظات الأولى لانفجار تل أبيب (فيديو)

وكالات

أفادت صحيفة "معاريف" االعبرية، مساء الأحد، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقول إن انفجار الشاحنة في تل أبيب الذي أدى لمقتل شخص كان نتيجة عبوة ناسفة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن الشرطة، أن القتيل في انفجار السيارة بتل أبيب كان يحمل عبوة ناسفة على جسده والتحقيقات جارية لتحديد هويته وأسباب الحادث.

#عاجل/ انفجار في #تل_ابيب وسقوط قتيل وجرحى

ولم يعرف سبب الانفجار ؟!!

Blast & casulties in

#TelAviv pic.twitter.com/RxHrEErqKL — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 18, 2024

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تفجير شاحنة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متوسطة في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الشرطة والشاباك الإسرائيليين يحققان في خلفية تفجير شاحنة بتل أبيب واحتمال أن يكون عملية تخريبية.

انفجار سياره في تل ابيب

هلع الصهاينه ،،

pic.twitter.com/Zfndwl6i2h — Haiat Shiha (@ShihaHaiat) August 18, 2024

وأوضحت أنه من غير المستبعد أن يكون الحدث محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية، مؤكدة أن جميع اتجاهات التحقيق واردة في القضية.

ولفتت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن شابا كان يسير وبحوزته عبوة ناسفة، وانفجرت في وسط تل أبيب.