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عبد العاطي يتوجه إلى السعودية لبحث سبل مواجهة التحديات الإقليمية

07:29 م الأحد 18 أغسطس 2024

بدر عبد العاطي

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وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج توجه، مساء الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وكشف المتحدث الرسمي، بأن برنامج وزير الخارجية سوف يشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي عبدالعاطي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.

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