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BBC

حادث أمني.. أوامر لسكان مستوطنة كدوميم بالتزام المنازل بعد إصابة إسرائيلي

05:17 م الأحد 18 أغسطس 2024

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن السلطات طلبت من سكان مستوطنة كدوميم البقاء بمنازلهم بعد استيلاء فلسطيني على سلاح حارس أمن المستوطنة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه تلقى بلاغا عن قيام فلسطيني بالاستيلاء على سلاح إسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات كبيرة تقوم بمطاردة الفلسطيني الذي استولى على سلاح حارس أمن قرب مستوطنة كدوميم.

شرطة الاحتلال الاسرائيلي إصابة إسرائيلي مستوطنة كدوميم اعتداء علي اسرائليين
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