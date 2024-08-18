العراق يحتج على تصريحات للسفير البريطاني مست الشأن الأمني في البلاد

بغداد - ( د ب أ )

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليومَ الأحدَ، القائمَ بأعمالِ سفارةِ المملكةِ المتحدةِ لدى بغداد، روث كوافير دال، وذلك بسبب تواجدِ السفيرِ خارجَ العراق وسلمتها مذكرة احتجاج.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن مذكرةَ الاحتجاجٍ جاءت "إثرَ التصريحاتِ التي أدلى بها سفيرُ المملكةِ المتحدةِ لدى جمهوريةِ العراق، ستيفن هيتشن، والتي مسَّت بمضمونِها الشأنَ الأمنيَّ والسياسيَّ، بشكلٍ يعكسُ صورةً قاتمةً عن العراق، حكومةً ومكونات".

وأضافت أنها عدَّت تصريحات السفير "تدخلاً في الشأنِ الداخليِّ وخروجاً عن المهامِّ الدبلوماسيَّةِ المُناطةِ بالسفير".

وتابعت أنه خلالَ الاستدعاء أشارَ رئيسُ دائرةِ أوروبا في الوزارةِ، بكر أحمد الجاف، إلى أنَّ شراكةَ الفرصِ تُعادِلُها شراكةُ التحديات، مشددا على "ضرورةِ الانفتاحِ على التجربةِ العراقيَّةِ من زاويةِ المصالحِ المشتركةِ وتجنُّبِ ما يُخالِفُ الرؤيةَ الجادَّةَ التي تعملُ عليها حكومةُ العراق ومؤسساتُها الدستوريَّةُ، والتي كرَّستْ لمساراتٍ اقتصاديةٍ وتنمويةٍ متنوعةٍ، سبقتها جهودٌ كبيرةٌ لبسطِ الأمنِ وتعزيزِ الاستقرارِ وإتاحةِ مدى غيرِ مسبوقٍ لاندماجِ المكوناتِ الكريمةِ في العراق".