اليونان تعلن حالة التأهب القصوى للوقاية من جدري القرود

أثينا - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في اليونان أنها في حالة تأهب قصوى للوقاية من الاصابة بفيروس جدري القرود والكشف المبكر عن المرض، كما أعلنت عن توفير المزيد من مراكز التطعيم للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الاحد، بأنه في إشارة إلى حالة الطوارئ الصحية العالمية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بسبب انتشار الفيروس في أفريقيا، أشارت منظمة الصحة العامة اليونانية، إلى أن خطر انتقال العدوى في اليونان "منخفض" في الوقت الحالي.

ويقول متخصصون إن السلالة الجديدة من الفيروس ربما تكون معدية أكثر من السلالات السابقة، ويمكن أن تسبب عدوى أكثر خطورة. غير أن جدري القرود لا ينتقل بسهولة بشكل عام، حيث يتطلب انتقال العدوى الاتصال المباشر.

وتوصي الهيئة الأوروبية للصحة الدول الأوروبية بإصدار تحذيرات سفر للأشخاص، الذين يسافرون إلى المناطق المتضررة من الوباء أو العائدين منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرا صحيا في عدد من الدول.