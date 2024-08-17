بيان مشترك في جنيف: نرحب بقرار المجلس السيادي السوداني بفتح معبر أدري الحدودي

وكالات



أصدر شركاء محادثات جنيف بشأن مناقشة الوضع الحالي في السودان، وهم "الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة ووفود الاتحاد الأفريقي ” بيانًا مشترك، اليوم السبت.

وقال الشركاء في البيان إن "الوفود الدولية المجتمعة في سويسرا لإجراء محادثات السودان ترحب بقرار المجلس السيادي السوداني فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".



وأضافوا "نرحب بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون في توصيل المساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وبحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم".



وأكد الشركاء خلال البيان أن "هذه القرارات البناءة التي اتخذها الطرفان ستمكن من دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها".



وأشاروا إلى أنه "يجب على الأطراف المتحاربة التواصل والتنسيق على الفور مع الشركاء في المجال الإنساني من أجل تفعيل العمل بكفاءة هذه الممرات مع إمكانية الوصول الكامل ودون عوائق".



كما شددوا على أنه "يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه اللحظة لنقل المساعدات وإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفًا. ويستمر عمل الوفود الدولية في سويسرا اليوم".





