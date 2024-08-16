وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يزوران إسرائيل للدعوة لوقف إطلاق النار بغزة

لندن- (د ب أ)

يعتزم وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه زيارة إسرائيل للدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن الوزيرين لامي وسيجورنيه سيزورا أيضا الأراضي الفلسطينية المحتلة في أول زيارة مشتركة لكل من بريطانيا وفرنسا إلى المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكر الوزيران أنهما سيستغلان الزيارة للتأكيد على أنه "لا وقت للتأخير أو الأعذار من جميع الأطراف في صفقة وقف إطلاق النار".

وسيلتقيان خلال الزيارة بنظيرهما الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

يشار إلى أن وفودا من الولايات المتحدة وقطر ومصر تجتمع هذا الأسبوع مع وفد إسرائيلي في قطر من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار.

فيما لم تعلن حركة حماس عن مشاركتها، متهمة إسرائيل بإضافة مطالب جديدة إلى اقتراح سابق حظي بدعم أمريكي ودولي.

ويعمل الوسطاء على تأمين اتفاق يتضمن خطة من ثلاث مراحل، حيث ستفرج حماس عن عدد من المحتجزين لديها مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأكد لامي أن المملكة المتحدة وفرنسا متحدتان في التزامهما بتحقيق سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها.