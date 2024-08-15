عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين وحزب الله

وكالات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.

كان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي، قال إن الرد على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة آت والمساعي الأمريكية لاحتوائه فاشلة.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله، أن الرد على الاحتلال هو قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع الاحتلال على ارتكاب الجرائم.

وتابع، أن مسألة تأخير الرد هو في سياق عملي ليكون الرد موجعا له، مشيرا إلى أنه في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.