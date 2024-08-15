إعلان

BBC

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين وحزب الله

06:29 م الخميس 15 أغسطس 2024

عبد الملك الحوثي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات تستهدف شبكات تجارية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في إطار سعي واشنطن إلى زيادة الضغوط على إيران والجماعات المتحالفة معها.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي.

كان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبد الملك الحوثي، قال إن الرد على اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة آت والمساعي الأمريكية لاحتوائه فاشلة.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله، أن الرد على الاحتلال هو قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع الاحتلال على ارتكاب الجرائم.

وتابع، أن مسألة تأخير الرد هو في سياق عملي ليكون الرد موجعا له، مشيرا إلى أنه في جبهة اليمن نفذت عمليات ضد السفن هذا الأسبوع بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.

وزارة الخزانة الأمريكية جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي إيران إيران وإسرائيل اليمن الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الحوثيين العقوبات الأمريكية على الحوثيين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيربي: محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة

إعلان

إعلان

بمناسبة الأربعين.. كشف حساب أزمة وفاة أحمد رفعت من البداية إلى اليوم (صور وفيديو)
* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة